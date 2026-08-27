Apuñalado en Tenerife un hombre durante una pelea en una zona de ocio
Un hombre ingresó en un centro hospitalario de Tenerife después de ser apuñalado durante una pelea en una zona de ocio
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Santa Cruz de Tenerife
Los hechos ocurrieron en torno a las 15:30 horas en las inmediaciones de los centros comerciales Verónicas, en la zona de Playa de las Américas, dentro del municipio de Arona.
La víctima de las lesiones de arma blanca es un hombre de origen subsahariano.
Según los datos que han trascendido, en la reyerta con arma blanca estuvieron implicados también un varón de origen latinoamericano y otro magrebí, según los datos que han trascendido.
Según las fuentes consultadas, agentes de la Policía Nacional detuvieron al presunto autor material del apuñalamiento.
El arrestado fue trasladado a los calabozos de la Comisaría del Sur.
Está previsto que el ahora investigado pase a disposición judicial en los próximos días.
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