Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeUn paciente ataca a otro en el HUCArrollado por una embarcación en Las TeresitasVertidos en el polígono industrial de GüímarCD TenerifeLas orcas de Marineland, a Loro ParqueRefugio Internacional para AnimalesMicroalgas en los Charcos de VallesecoPatrullera Canarias
instagramlinkedin

Un motorista de 29 años, herido tras un accidente con un turismo en la TF-5

El herido fue atendido por el Servicio de Urgencias Canario y trasladado al Hospital Universitario de Canarias con varios traumatismos de carácter moderado

Ambulancia del SUC en una imagen de archivo.

Ambulancia del SUC en una imagen de archivo. / 1-1-2 CANARIAS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista de 29 años resultó herido de carácter moderado este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en el que se vieron implicados una motocicleta y un turismo en la TF-5, a la altura del municipio de La Matanza de Acentejo.

El aviso fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias a las 15.21 horas. Tras la alerta, se activaron los recursos necesarios para intervenir en el siniestro.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras.

El personal sanitario valoró y asistió al motorista, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado. Tras recibir la primera atención en la zona, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil se hizo cargo de instruir el correspondiente atestado, mientras que los operarios del Servicio de Carreteras colaboraron en el dispositivo y realizaron las labores de limpieza de la vía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
  2. Me pudo más la rabia que el miedo': Jesús González Correa, el joven que detuvo al pirómano en San José de los Llanos
  3. El histórico bar de Tenerife que lleva desde 1988 conquistando con sus bocadillos de pollo
  4. Grave accidente en el norte de Tenerife: evacuado en helicóptero un motorista en estado crítico tras chocar contra un vehículo
  5. Los telescopios de Canarias detectan un 'faro' a 8.000 millones de años luz capaz de reconstruir la historia lumínica del Universo
  6. Un paciente psiquiátrico en Tenerife deja muy grave a otro en un hospital porque no lo dejaba dormir con sus ronquidos
  7. Santa Cruz recuperará en septiembre los quioscos históricos de las plazas de El Príncipe y Weyler
  8. Alcaldes y exalcaldes de Güímar se sentarán ante la justicia por vertidos de aguas residuales en febrero

Un motorista de 29 años, herido tras un accidente con un turismo en la TF-5

Un motorista de 29 años, herido tras un accidente con un turismo en la TF-5

La isla de La Palma salva la puerta de acceso de una de las grandes haciendas de su historia

La isla de La Palma salva la puerta de acceso de una de las grandes haciendas de su historia

La Laguna cede un solar para la construcción de un nuevo centro de salud en la avenida de Los Menceyes

La Laguna cede un solar para la construcción de un nuevo centro de salud en la avenida de Los Menceyes

Tenerife Phe Festival suma yoga, vinos locales y visitas gratuitas al Observatorio del Teide

Tenerife Phe Festival suma yoga, vinos locales y visitas gratuitas al Observatorio del Teide

Barrio Nuevo reclama un refuerzo de personal para acelerar las obras de saneamiento y renovar redes

Barrio Nuevo reclama un refuerzo de personal para acelerar las obras de saneamiento y renovar redes

El tiempo en Tenerife este jueves: la Aemet activa el aviso por rachas de viento muy fuertes

El tiempo en Tenerife este jueves: la Aemet activa el aviso por rachas de viento muy fuertes

El CD Tenerife, "sin prisas" en la recta final del mercado y con el objetivo de fichar un delantero

El CD Tenerife, "sin prisas" en la recta final del mercado y con el objetivo de fichar un delantero

Un estudio de la ULL analiza cómo afrontan los conflictos las personas en situación de sinhogarismo en centros de acogida

Un estudio de la ULL analiza cómo afrontan los conflictos las personas en situación de sinhogarismo en centros de acogida
Tracking Pixel Contents