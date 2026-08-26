Un motorista de 29 años, herido tras un accidente con un turismo en la TF-5
El herido fue atendido por el Servicio de Urgencias Canario y trasladado al Hospital Universitario de Canarias con varios traumatismos de carácter moderado
Un motorista de 29 años resultó herido de carácter moderado este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en el que se vieron implicados una motocicleta y un turismo en la TF-5, a la altura del municipio de La Matanza de Acentejo.
El aviso fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias a las 15.21 horas. Tras la alerta, se activaron los recursos necesarios para intervenir en el siniestro.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras.
El personal sanitario valoró y asistió al motorista, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado. Tras recibir la primera atención en la zona, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.
La Guardia Civil se hizo cargo de instruir el correspondiente atestado, mientras que los operarios del Servicio de Carreteras colaboraron en el dispositivo y realizaron las labores de limpieza de la vía.
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