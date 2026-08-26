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Ingresado en la UCI un bailarín canario tras sufrir un desvanecimiento en el Festival de Almería

El Ayuntamiento de Almería traslada su apoyo al cuadro de Breña Alta mientras el artista permanece bajo observación intensiva en el Hospital Torrecárdenas

La Agrupación Folclórica Aduares de Breña Alta en Almería

La Agrupación Folclórica Aduares de Breña Alta en Almería / Agrupación Folclórica Aduares

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un bailarín perteneciente a la Agrupación Folclórica Aduares de Breña Alta (La Palma) permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras sufrir un grave desvanecimiento sobre el escenario durante la noche de este martes. El incidente se produjo en pleno desarrollo de la tercera y última velada del 41º Festival Internacional de Folclore de la Feria de Almería, evento que tuvo que ser suspendido de manera inmediata dada la gravedad de la situación médica.

Los hechos ocurrieron durante el primer pase de la jornada, protagonizado precisamente por la agrupación palmera. Transcurrida la mitad del repertorio, el artista se desvaneció repentinamente en la tarima, desencadenando la rápida intervención de sus compañeros de filas y la pronta solicitud de asistencia sanitaria de urgencia a la organización.

45 minutos de atención sanitaria y traslado de urgencia

Los servicios de emergencias desplazados hasta la emblemática Plaza de la Constitución atendieron sobre el propio escenario al componente de la agrupación canaria durante 45 minutos de maniobras asistenciales para lograr su estabilización. El operativo médico preservó en todo momento la privacidad del paciente ante la mirada contenida de las delegaciones internacionales invitadas.

Tras lograr su estabilización in situ, el equipo facultativo procedió al traslado del bailarín en una ambulancia medicalizada hasta el Hospital Torrecárdenas, donde quedó alojado directamente en la unidad de críticos para continuar bajo estrecha vigilancia médica.

Respeto de la afición e hondo pesar institucional

La suspensión del certamen —en el que estaba prevista la participación de agrupaciones procedentes de Canarias, Brasil, Extremadura, Taiwán y Almería— fue secundada unánimemente por los grupos participantes y la organización. Desde el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Consistorio almeriense han hecho llegar un mensaje formal de ánimo y pronta recuperación al afectado, extendiendo un "abrazo afectuoso" al conjunto de Breña Alta y agradeciendo la comprensión demostrada por el resto de formaciones folclóricas.

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Las autoridades municipales han puesto especial énfasis en el comportamiento cívico y respetuoso de las cerca de 1.500 personas que abarrotaban las gradas de la plaza. El público guardó un absoluto y respetuoso silencio durante los cerca de tres cuartos de hora que se prolongó la intervención médica, para romper posteriormente en una prolongada ovación al paso de la ambulancia, un gesto de afecto que fue profundamente agradecido por la expedición palmera.

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