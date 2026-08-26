Accidente de tráfico en Adeje: un motorista herido en una colisión con un turismo en la TF-47
El afectado presentó un traumatismo torácico tras chocar contra un coche a primera hora de este miércoles a la altura de Armeñime
Un joven motorista de 22 años de edad ha resultado herido durante la mañana de este miércoles, 26 de agosto de 2026, tras verse implicado en un accidente de tráfico con un turismo en la carretera TF-47, a su paso por el núcleo de Armeñime, dentro del término municipal de Adeje.
El incidente se produjo en torno a las 08:16 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada de auxilio alertando sobre la colisión entre ambos vehículos. De forma inmediata, el gestor de recursos movilizó a los servicios Sanitarios, de Seguridad y de Mantenimiento de Carreteras para atender la emergencia en el sur de la isla.
Asistencia médica y traslado al Hospital Quirón Costa Adeje
Tras recibir la llamada y analizar la información facilitada por el alertante, el coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico, cuyos efectivos se desplazaron hasta el punto del impacto.
A su llegada, los sanitarios del SUC procedieron a la evaluación inicial y estabilización del varón accidentado, comprobando que sufría un traumatismo torácico de carácter moderado, salvo complicaciones posteriores. Una vez inmovilizado en la camilla, el joven fue trasladado en ambulancia hasta las instalaciones del Hospital Quirón Costa Adeje para someterse a pruebas complementarias.
Operativo de seguridad y reacondicionamiento de la vía
En el ámbito de la seguridad y el control del tráfico, los recursos activados por el 112 coordinaron el trabajo de los diferentes cuerpos intervinientes:
- Policía Local de Adeje: Los agentes se personaron en el lugar del siniestro para regular la circulación, asegurar el perímetro de trabajo de las asistencias médicas e instruir el atestado correspondiente con el fin de esclarecer las causas de la colisión.
- Servicio de Carreteras: El personal operativo acudió para realizar las labores de limpieza de calzada y la retirada de los restos de los vehículos implicados, logrando restaurar la normalidad del tráfico en la vía con la mayor brevedad posible.
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