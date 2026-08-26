Un accidente en la TF-5 provoca retenciones en ambos sentidos a la entrada de Tacoronte

Un accidente de tráfico registrado este miércoles en la autopista del norte (TF-5), en dirección a Santa Cruz de Tenerife, está provocando retenciones en ambos sentidos a la altura de la entrada de Tacoronte.

El siniestro se produjo justo antes de la salida situada junto a la Cruz Roja, donde un vehículo se habría salido de la vía. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y bomberos para intervenir en el accidente y regular la circulación.

El incidente está generando tráfico lento en sentido Santa Cruz de Tenerife, con una importante acumulación de vehículos en la zona. También hay retenciones en dirección contraria, hacia Puerto de la Cruz, donde la circulación se encuentra afectada a la altura de Los Mirones.

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Los equipos desplazados continúan trabajando en la zona mientras se normaliza la situación.