Un hombre herido al ser arrollado por una embarcación en una playa de Tenerife
El accidente se produjo esta tarde en Las Teresitas
Un bañista resulta herido después de que haya sido arrollado por una embarcación en una playa de Tenerife.
El suceso se produjo a las 14:47 horas en la playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Hasta el lugar acudieron varias dotaciones de la Policía Local, así como dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Tras recibir la alerta de un testigo, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) activó a los mencionados recursos.
Agentes de la Policía Local tratan de determinar las circunstancias en las que se produjo el suceso.
Por una hélice
El afectado sufrió lesiones por la acción de una hélice y dichas heridas fueron valoradas como de carácter leve por el personal sanitario que lo asistió.
Hasta el citado enclave acudieron profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico, según los datos que han trascendido.
En el lugar del suceso también estuvieron presentes profesionales y voluntarios de Cruz Roja Española.
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