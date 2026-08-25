Grave accidente en el norte de Tenerife: evacuado en helicóptero un motorista en estado crítico tras chocar contra un vehículo

Un motorista de 37 años se encuentra en estado crítico tras sufrir una colisión contra un vehículo durante la tarde de este lunes, 24 de agosto de 2026, en la carretera de La Balsa de La Tabona, dentro del municipio de La Guancha.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso del accidente a las 16:38 horas, informando de que el ocupante de la motocicleta había salido despedido tras el impacto. De inmediato se activó un amplio despliegue que incluyó un helicóptero medicalizado, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y Policía Local.

Evacuación aérea desde el campo de fútbol de La Guancha

El personal sanitario atendió sobre el terreno al motorista, diagnosticándole politraumatismos de carácter grave. Tras lograr su estabilización en la unidad terrestre, fue trasladado hasta el campo de fútbol municipal, recinto que fue acondicionado de urgencia para el aterrizaje de la aeronave.

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