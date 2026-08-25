Un detenido de 50 años y siete denunciados tras desalojar un botellón conflictivo junto al Heliodoro Rodríguez López

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife procedieron durante la madrugada del pasado domingo, 23 de agosto de 2026, a la detención de un varón de 50 años y a la formulación de denuncias contra otras siete personas de entre 30 y 50 años tras intervenir en un botellón que se desarrollaba en las inmediaciones de la plaza José Antonio Barrios, en los aledaños del estadio Heliodoro Rodríguez López.

La actuación policial se desencadenó a raíz de las reiteradas llamadas y quejas de los vecinos del entorno, quienes alertaron del malestar provocado por el ruido y la concentración de personas en la vía pública. Al personarse en el lugar en torno a las 03:00 horas, las patrullas comprobaron la presencia de una quincena de personas reunidas consumiendo bebidas alcohólicas y con la música de varios vehículos con los equipos de sonido a un volumen desmedido.

Escalada de tensión, forcejeo y solicitud de refuerzos

En el momento en que los agentes ordenaron el cese inmediato de la actividad y comenzaron los trámites para la identificación de los congregados, un grupo de los presentes adoptó una actitud hostil y se encaró abiertamente con las fuerzas de seguridad. Esta resistencia obligó a los efectivos actuantes a pedir unidades de refuerzo para garantizar el control de la zona y la seguridad del dispositivo.

Detención por resistencia: El varón identificado como R.C.C. (50 años) se negó de forma reiterada a facilitar su documentación y obstaculizó el trabajo policial, llegando a encararse y forcejear directamente con los agentes. Ante tales hechos, fue reducido, detenido e inmovilizado in situ.

El varón identificado como se negó de forma reiterada a facilitar su documentación y obstaculizó el trabajo policial, llegando a encararse y forcejear directamente con los agentes. Ante tales hechos, fue reducido, detenido e inmovilizado in situ. Incitación a la alteración del orden: Una mujer presente en la concentración fue asimismo denunciada tras intentar enardecer al resto del grupo para impedir la actuación de las fuerzas del orden.

Una mujer presente en la concentración fue asimismo denunciada tras intentar enardecer al resto del grupo para impedir la actuación de las fuerzas del orden. Denuncias por consumo de alcohol: A estas actuaciones se sumaron cinco denuncias administrativas más cursadas contra otros asistentes por el consumo no autorizado de bebidas alcohólicas en la vía pública.

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Tras lograr la restitución de la convivencia y el desalojo completo del espacio público, los efectivos trasladaron al detenido a las dependencias policiales capitalinas para la instrucción de las correspondientes diligencias y su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.