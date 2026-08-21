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Detenido un joven por quemar varios contenedores de residuos en Arafo

El arrestado provocó el incendio de varios contenedores de residuos en Arafo y sustrajo objetos del interior de un vehículo

La Guardia Civil detiene a un hombre acusado de quemar varios contendedores de residuos en Arafo

La Guardia Civil detiene a un hombre acusado de quemar varios contendedores de residuos en Arafo / Guardia Civil

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Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años por un delito de daños con un valor superior a los 1.000 euros y otro de robo con fuerza al quemar varios contenedores de residuos en Arafo, en Tenerife, y robar en el interior de un coche.

Según ha informado la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, fue el pasado 7 de agosto cuando los agentes recibieron un aviso de que varios contenedores de residuos estaban ardiendo.

Una vez apagado el incendio, los guardias civiles iniciaron una investigación, recabando información y pruebas necesarias con la que identificaron al posible autor, al cual, con las pruebas conseguidas, también se le acusa de un delito de robo en interior de vehículo.

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Los agentes localizaron al joven pocos días después de los hechos y acusado de los delitos mencionados, que estaban generando gran alarma social entre los vecinos por producir la quema de los contenedores en zonas próximas a viviendas.

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