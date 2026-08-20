Reyerta en Canarias: una menor de 17 años ataca a su amiga con un cúter porque contó un secreto
La víctima fue trasladada al hospital con dos heridas, una en el cuello y otra en la rodilla, que requirieron sutura aunque no pusieron en riesgo su vida
Benyara Machinea
Dos menores de edad protagonizaron en la noche de este martes una reyerta con un cúter en la plaza de la Candelaria, situada en el casco de Ingenio. El enfrentamiento dejó a una de las jóvenes con dos heridas sangrantes, una en el cuello y otra en la rodilla, que requirieron su traslado a un centro hospitalario, aunque no llegaron a poner en riesgo su vida.
El suceso tuvo lugar sobre las nueve y media de la noche tras una disputa entre las dos implicadas. Una de ellas, que comenzó el proceso de transición de género pero aun figura en su documento de identidad como varón, echó en cara a la otra que le había comentado una experiencia a título personal y ella, en lugar de guardarle el secreto, se lo había contado a terceras personas.
En medio de la discusión entre las dos adolescentes, que hasta ese momento mantenían una relación de amistad, una de ellas decidió pinchar con un cúter a la otra con la intención de perjudicar su integridad física. El primer corte fue dirigido al cuello, aunque no llegó a hundir el arma blanca lo suficiente como para alcanzar a sus órganos vitales, y el segundo alcanzó la rodilla.
Trasladada al hospital
Tras el ataque, acudieron hasta el lugar agentes de la Policía Local de Ingenio con la intención de separar a las menores. En ese momento, los intervinientes comprobaron la gravedad de las lesiones de la víctima y solicitaron asistencia médica.
La perjudicada fue atendida por personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que envió una ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado para valorar su estado. La paciente fue trasladada entonces hasta un centro hospitalario para recibir una valoración avanzada y sutura por las heridas ocasionadas.
Sin riesgo vital
Sin embargo, los servicios médicos descartaron inicialmente que los daños sufridos supusieran un riesgo para la vida de la adolescente salvo que se produjese alguna complicación durante el traslado en ambulancia.
Mientras tanto, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a la presunta autora del ataque y abrieron una investigación para averiguar las circunstancias concretas de la reyerta. De la misma forma, dieron traslado de las actuaciones a la Fiscalía de Menores de Las Palmas, encargada de continuar con las actuaciones judiciales para dirimir las posibles responsabilidades penales.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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