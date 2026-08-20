A prisión el hombre detenido por intentar provocar un incendio forestal en el norte de Tenerife

La justicia envía a prisión provisional al hombre pillado in fraganti este martes 18 de agosto de 2026 cuando intentaba provocar un incendio forestal en la zona de San José de los Llanos, en el municipio tinerfeño de El Tanque, en el norte de la Isla. La decisión ha sido adoptada este jueves 20 de agosto por el juzgado de instrucción de Icod de los Vinos y ha tenido en cuenta el riesgo de que el detenido lo vuelva a intentar en un verano que está resultando especialmente caluroso y con riesgo máximo de que las llamas provocan otra catástrofe como la de agosto de 2023, hace ahora tres años.

La colaboración ciudadana fue clave para localizar a este ciudadano extranjero cuando intentaba prender el pinar. Fue una persona que caminaba por la zona la que lo vio y junto a otros que se encontraban en el mismo paraje, llamaron a los cuerpos de seguridad y lo mantuvieron en el lugar hasta que llegó la Guardia Civil.

Gracias a la rápida intervención de los testigos y posteriormente de los agentes, el hombre, de unos 60 años, pudo ser arrestado menos de una hora después de su tentativa de incendio y trasladado a los calabozos, para posteriormente pasar a disposición judicial de los juzgados competentes en esta parte del norte de Tenerife, en este caso los de Icod de los Vinos.

También favoreció que el fuego fuera rápidamente controlado por los equipos contraincendios. Apenas afectó a una reducidísima zona de los pinares de la Corona Forestal de Tenerife, el mayor espacio protegido de Canarias.

Este nuevo golpe a los incendiarios se considera fundamental en la campaña de prevención de las llamas. Las autoridades insulares, además de reforzar el operativo de este año y de repetir despliegue del Ejército, han prometido 'tolerancia cero' con quienes pretendan provocar fuego en los montes de la Isla.

Condena del año 2024 a otro incendiario

Ya en 2024, otro incendiario, un tinerfeño de 50 años, fue condenado a cinco años de cárcel y al pago de 44.337 euros, así como las costas judiciales del proceso, al acreditar la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife "sin ninguna duda" que había provocado un incendio forestal en el norte de Tenerife el 14 de julio de 2023.

Las pruebas fueron "contundentes" y permitieron concluir "sin duda razonable ninguna" que el incendio ocurrido en la pista agrícola de Los Dornajos, en la zona del Lance, dentro del municipio de Los Realejos, el 14 de julio de 2023 "fue ocasionado de forma directa, voluntaria e intencionada" por este hombre que vivía muy cerca del lugar.

Miembros de los equipos contraincendios de Tenerife. / Andrés Gutiérrez / t

En este nuevo caso, se trata de un hombre que llevaba días merodeando por los montes de los altos de El Tanque y que habría intentado, según las primeras averiguaciones, prender presuntamente fuego en anteriores ocasiones también sin éxito. Tras verlo intentando avivar las llamas, las personas que se encontraban en el lugar se encararon con él, le reprocharon su conducta y lo retuvieron hasta que llegaron los efectivos de la Guardia Civil.

También en el caso del hombre condenado en 2024 fue clave la colaboración ciudadana. La prueba fundamental de entonces fue el testimonio de una mujer que había sido vecina del tinerfeño y que relató durante el juicio, celebrado a principios del pasado mes de julio de 2024, que vio al hombre a las 7:30 horas de la mañana del 14 de julio de 2023 al lado de una señal en la pista forestal de Los Dornajos, a escasos 15 metros del punto en el que los peritos indicaron que se había originado el fuego y a la misma hora.

La colaboración ciudadana, clave

A la mujer le llamó la atención, además de su presencia a muy poca distancia de donde se acababan de originar las llamas, que el hombre llevara una chaqueta oscura, cuando era un día de intenso calor. A tenor de este testimonio y las pruebas aportadas al juicio, los jueces determinan que no cabe duda de que el hombre era la única persona que estaba en ese punto a solo 15 metros del origen del incendio.

Tras un seguimiento a este hombre de 50 años, los agentes procedieron ocho días después (21 de julio de 2023) de declararse el incendio en la Corona Forestal de Tenerife, en una zona de pino canario, a registrar el domicilio del investigado. Hallaron 25 mecheros, 21 velas sin utilizar, 4 utilizadas, 113 trozos de papel higiénico, 2 botes de alcohol y un bote de Isopropanol y etanol (dos tipos de alcoholes inflamables), así como un guante y 10 cuchillos.

El nuevo incendiario enviado a la prisión de Tenerife II se enfrenta a un delito de tentativa de incendio forestal, tipificado en el artículo 354 del Código Penal español. Se castiga con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 12 meses (penas acumulativas) a quien prende fuego a un monte sin que llegue a propagarse, quedando exento si lo frena de forma voluntaria y positiva.