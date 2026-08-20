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Dos heridos, uno de ellos grave, tras una colisión entre varios vehículos y una moto en La Laguna

Dos varones de 23 y 24 años resultaron afectados en el accidente de tráfico registrado en la noche del miércoles en la TF-5

Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. / EL DÍA

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Santa Cruz de Tenerife

Dos hombres, de 23 y 24 años, resultaron heridos este miércoles por la noche tras producirse una colisión en la que estuvieron implicados varios vehículos y una motocicleta en la carretera TF-5, a su paso por el municipio de La Laguna, Tenerife.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del accidente a las 21:25 horas del 19 de agosto de 2026, tras la cual activó los recursos necesarios para atender la emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y el Servicio de Conservación de Carreteras.

Un herido grave y otro leve

El dispositivo sanitario movilizó inicialmente dos ambulancias de soporte vital básico. Los profesionales del SUC atendieron a los dos afectados en el lugar del accidente y posteriormente procedieron a su traslado a un centro hospitalario.

El herido de 23 años presentaba, en el momento de ser atendido, diversos traumatismos de carácter grave. Fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife.

El segundo afectado, un hombre de 24 años, sufrió heridas de carácter leve y también fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.

El parte facilitado por los servicios de emergencia establece la gravedad de las lesiones en el momento de la primera asistencia, sin aportar más detalles sobre la evolución posterior de los dos heridos.

La Guardia Civil instruye el atestado

Además de la intervención sanitaria, la Guardia Civil acudió al lugar del siniestro para hacerse cargo de las diligencias relacionadas con el accidente. Los agentes se encargaron de instruir el correspondiente atestado con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

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El dispositivo contó asimismo con la participación del Servicio de Conservación de Carreteras, encargado de intervenir en las labores relacionadas con la vía tras el accidente.

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