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Herido un motorista tras chocar con un coche en Los Realejos

El hombre, de unos 40 años, sufrió un traumatismo de carácter moderado y fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias

Personal del CECOES 1-1-2

Personal del CECOES 1-1-2 / E.D.

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de unos 40 años resultó herido este jueves tras sufrir una colisión entre la motocicleta que conducía y un automóvil en Los Realejos, en Tenerife.

El accidente tuvo lugar sobre las 17:27 horas en la calle El Campo, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que activó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico para atender a los afectados.

El personal sanitario valoró y asistió al motorista, que presentaba inicialmente un traumatismo de carácter moderado. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.

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La Policía Local de Los Realejos también intervino en el dispositivo de emergencia. Los agentes se encargaron de regular el tráfico en la zona y de instruir el correspondiente atestado sobre las circunstancias del accidente.

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