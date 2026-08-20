Detenido el presunto autor de 27 robos con fuerza a vehículos cometidos en el sur de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil han detenido recientemente a un hombre en Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, como el supuesto autor de un delito continuado de robo con fuerza en interior de vehículo.

La investigación se inició a raíz de que los agentes comprobaron un incremento de robos con fuerza en interior de vehículos, cometidos en zonas de gran afluencia de personas los fines de semana, próximos a la playa de La Tejita, y siempre utilizando el mismo modus operandi, según ha informado la Benemérita en una nota.

Tras realizar labores de vigilancia e investigación, los agentes identificaron un vehículo que les llevó a una persona con antecedentes previos por hechos similares.

27 robos

Avanzando en la investigación obtuvieron pruebas suficientes con las que comprobaron que se trataba del presunto autor de los hechos, llegando a cometer 27 robos con fuerza en interior de vehículo.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.