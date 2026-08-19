Seis heridos, entre ellos dos menores, en un accidente múltiple en Tenerife

Seis personas, entre ellas dos menores de 11 y 2 años, han resultado heridas de diversa consideración en una colisión entre varios vehículos en la TF-1, a la altura de Fañabé (Adeje).

El 112 Canarias recibió el aviso a las 10:46 horas y movilizó a los servicios de emergencia, que contó con el desplazamiento de cuatro ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, que trasladó a los afectados a Hospiten Sur y al Hospital del Sur.

En el momento inicial de la asistencia, los dos menores de edad y una mujer de 45 años presentaban heridas de carácter leve; otra tenía una cervicalgia leve, igual que un varón de 18 años, y otro de 48 presentaba un traumatismo de carácter moderado.

Efectivos de Bomberos desplazados al lugar del incidente colaboraron con los recursos de emergencias, mientras que agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir el correspondiente atestado.