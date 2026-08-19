Muere una mujer tras ser rescatada del mar en la playa de Las Teresitas
La afectada, de unos 60 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria y falleció pese a las maniobras de reanimación
Una mujer de unos 60 años ha fallecido este miércoles después de ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo alrededor de las 18.57 horas, cuando la sala operativa del 112 recibió varias llamadas que alertaban de que una mujer había sido sacada del agua y necesitaba asistencia sanitaria urgente.
Personas presentes en la playa comenzaron a prestarle los primeros auxilios. Posteriormente, el personal de socorrismo de Cruz Roja continuó practicándole maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar.
Hasta Las Teresitas se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario prosiguió con técnicas avanzadas de reanimación, aunque no obtuvo resultado y finalmente confirmó el fallecimiento de la mujer.
En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que colaboraron con los servicios de emergencia y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
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