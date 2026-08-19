Herida una motorista de 40 años al sufrir una caída en Tenerife
La mujer presentó un traumatismo de carácter moderado y fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
Una mujer de 40 años resultó herida este miércoles tras sufrir una caída mientras circulaba en moto en La Laguna.
El incidente tuvo lugar a las 15:52 horas en la calle Las Macetas, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. El 112 recibió una alerta en la que informaba de la caída de una motorista y activó los recursos de emergencias necesarios.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario valoró asistió a la afectada, que presentaba inicialmente un traumatismo de carácter moderado, salvo complicaciones.
Tras recibir asistencia en el lugar, la motorista fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
También intervino la Policía Local para regular el tráfico de la zona e instruir el atestado.
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