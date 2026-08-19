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Herida una motorista de 40 años al sufrir una caída en Tenerife

La mujer presentó un traumatismo de carácter moderado y fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

Archivo - Cecoes 112

Archivo - Cecoes 112 / CECOES 112 - Archivo

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 40 años resultó herida este miércoles tras sufrir una caída mientras circulaba en moto en La Laguna.

El incidente tuvo lugar a las 15:52 horas en la calle Las Macetas, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. El 112 recibió una alerta en la que informaba de la caída de una motorista y activó los recursos de emergencias necesarios.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario valoró asistió a la afectada, que presentaba inicialmente un traumatismo de carácter moderado, salvo complicaciones.

Tras recibir asistencia en el lugar, la motorista fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

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También intervino la Policía Local para regular el tráfico de la zona e instruir el atestado.

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