Detenido en Alicante por robarle el móvil y criptoactivos a un turista tras darle una patada en el sur de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 23 años, con antecedentes policiales, como presunto responsable de un robo con violencia y una estafa relacionados con la sustracción de 33.000 USDT en criptoactivos a un turista extranjero en Playa del Inglés, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

La investigación comenzó a raíz de unos hechos ocurridos durante la madrugada del 31 de diciembre en un conocido centro comercial y de ocio nocturno de Playa del Inglés. La víctima explicó a los agentes que mientras se encontraba en el establecimiento dos jóvenes se aproximaron a él y comenzaron a conversar.

En un momento de la interacción, uno de ellos le quitó el teléfono móvil de las manos. El robo estuvo acompañado de violencia, ya que uno de los individuos le propinó una patada. Tras hacerse con el dispositivo, ambos abandonaron rápidamente el lugar.

El turista se dirigió posteriormente a su hotel. Desde allí utilizó su ordenador portátil con la intención de acceder a sus cuentas y bloquear el teléfono que le habían sustraído. Sin embargo, al revisar su correo electrónico descubrió que se había producido una operación mucho más importante: todos los fondos en criptoactivos que tenía habían sido enviados a una billetera privada.

La cantidad transferida ascendía a 33.000 USDT, una criptomoneda vinculada al valor del dólar estadounidense.

Los investigadores siguieron el recorrido de las criptomonedas

Tras recibir la denuncia, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas comenzaron a reconstruir el recorrido seguido por los activos digitales.

Las pesquisas permitieron determinar que los 33.000 USDT habían sido trasladados posteriormente a diferentes plataformas de intercambio de criptoactivos. Una parte de ese dinero digital terminó siendo convertida en euros, lo que permitió a los investigadores seguir nuevas operaciones relacionadas con los fondos.

Minutos después de la agresión, los autores transfirieron 33.000 USDT en criptoactivos desde las cuentas de la víctima

El análisis de los movimientos económicos también llevó a los agentes hasta el principal sospechoso. Según la investigación, parte de los activos sustraídos acabaron vinculados a numerosos pagos realizados en establecimientos de alimentación, ocio y viajes de Alicante y Madrid.

El seguimiento del dinero fue, por tanto, una de las claves para avanzar en la identificación del presunto autor y determinar qué ocurrió con los fondos después de su sustracción.

Una investigación que apunta a un grupo dedicado al robo de criptomonedas

Durante las pesquisas, los investigadores detectaron además indicios de la existencia de un grupo organizado presuntamente especializado en la sustracción de criptoactivos.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, este grupo estaría relacionado con robos cometidos en diferentes destinos turísticos, entre ellos Valencia, Málaga, Playa del Inglés y el sur de Tenerife.

La investigación permitió identificar al principal investigado, detenido en Alicante, y a una mujer de 30 años presuntamente relacionada con el desplazamiento de los activos digitales

La investigación apunta a que los integrantes de la organización utilizaban diferentes métodos para hacerse con los activos digitales de sus víctimas. En algunos casos habrían recurrido directamente a la violencia, mientras que en otros supuestamente utilizaban sustancias añadidas a las bebidas para reducir o anular la capacidad de reacción de las personas afectadas.

El sospechoso fue detenido al llegar de Francia

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron localizar finalmente al principal investigado. La detención se produjo a su llegada al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, en un vuelo procedente de Francia.

En el operativo participaron funcionarios de Policía Judicial destinados en el propio aeropuerto, que procedieron a arrestar al joven de 23 años cuando llegó a España.

Además, los investigadores tomaron medidas respecto a una mujer de 30 años, que quedó investigada por su presunta colaboración con el detenido en el desplazamiento de los activos digitales.

Una vez finalizadas las actuaciones policiales correspondientes, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Alicante.

La causa permanece judicializada en San Bartolomé de Tirajana

La investigación policial ha sido desarrollada por la UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, mientras que la detención se llevó a cabo en Alicante por agentes de Policía Judicial del aeropuerto.

La causa se encuentra judicializada en San Bartolomé de Tirajana, municipio en el que se produjeron los hechos que dieron origen a las pesquisas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas