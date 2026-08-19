Colas en la TF-1 por una colisión múltiple a la altura de Fañabé

Un accidente múltiple en la autopista del sur de Tenerife ha generado fuertes retenciones durante la mañana de este miércoles, 19 de agosto.

El siniestro se produjo a la altura de Fañabé, en dirección Santa Cruz.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron personal del Servicio de Urgencias Canarios, Policía Local de Adeje, Guardia Civil y Bomberos de Tenerife.

Por el momento se desconoce si hubo heridos.