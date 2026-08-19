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Colas en la TF-1 por una colisión múltiple a la altura de Fañabé

Los equipos de emergencia trabajan en la zona

Retenciones en la autopista del Sur.

Retenciones en la autopista del Sur. / @carreterasTF

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un accidente múltiple en la autopista del sur de Tenerife ha generado fuertes retenciones durante la mañana de este miércoles, 19 de agosto.

El siniestro se produjo a la altura de Fañabé, en dirección Santa Cruz.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron personal del Servicio de Urgencias Canarios, Policía Local de Adeje, Guardia Civil y Bomberos de Tenerife.

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Por el momento se desconoce si hubo heridos.

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