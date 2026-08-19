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Un camión de recogida de basura vuelca en la autopista del sur de Tenerife al caer de una grúa

En el siniestro no hubo personas afectadas, pero se generaron fuertes retenciones

El vehículo volcado en la autopista.

El vehículo volcado en la autopista. / E. D.

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Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Una grúa transportaba un camión del servicio de recogida de basura del municipio de Guía de Isora, que se soltó y quedó volcado sobre la autopista del Sur (TF-1).

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 90 de la vía, en el tramo que discurre entre los accesos a Fonsalía y el casco urbano de Guía de Isora.

En el suceso, que se produjo en el municipio de Guía de Isora, no hubo personas heridas ni afectadas. Pero el siniestro vial sí generó retenciones entre los usuarios de la autopista.

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Equipos de emergencia en el lugar de los hechos.

Equipos de emergencia en el lugar de los hechos. / E. D.

Equipo desplegado

En el lugar intervienen bomberos del Consorcio de Tenerife, policías locales y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

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