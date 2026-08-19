Un afectado por intoxicación de humo tras un incendio en una vivienda en Tenerife
El hombre, de 48 años, fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias
Una persona ha resultado afectada por una intoxicación de humo tras el incendio de una vivienda situada en la calle Viña Nava, en La Laguna.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, a las 10:16 horas recibió el aviso informando del incendio en la azotea de una vivienda, por lo que activó inmediatamente los recursos de emergencia necesarios.
Los bomberos desplazados hasta la casa comprobaron la situación del incendio, se encargaron de su extinción y la posterior ventilación del inmueble.
Persona afectada
A la llegada del personal sanitario al lugar del incidente, el equipo valoró al afectado, un hombre de 48 años que presentaba una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado. Tras ser asistido, fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.
En el dispositivo desplegado también participaron recursos policiales que se encargaron de instruir el correspondiente atestado y colaboraron con el resto de recursos.
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