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Un accidente en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) genera fuertes retenciones

Hay una persona afectada de carácter leve

Retenciones en la TF-5.

Retenciones en la TF-5. / E. D.

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Y. R.

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

Un nuevo accidente ocurrido este miércoles en la autopista del Norte de Tenerife (TF-5) está generando fuertes retenciones en la vía.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias 112, el aviso fue dado a las 14:18 horas. En concreto, en el siniestro, que se produjo a la altura del aeropuerto de Los Rodeos en dirección norte, se han visto involucrados dos turismos.

Dicho accidente se ha saldado con una persona afectada de carácter leve.

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Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico, la Guardia Civil y personal de Carreteras.

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