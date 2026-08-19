Un accidente en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) genera fuertes retenciones
Hay una persona afectada de carácter leve
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Un nuevo accidente ocurrido este miércoles en la autopista del Norte de Tenerife (TF-5) está generando fuertes retenciones en la vía.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias 112, el aviso fue dado a las 14:18 horas. En concreto, en el siniestro, que se produjo a la altura del aeropuerto de Los Rodeos en dirección norte, se han visto involucrados dos turismos.
Dicho accidente se ha saldado con una persona afectada de carácter leve.
Equipo desplegado
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico, la Guardia Civil y personal de Carreteras.
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