Un vuelo entre Paraguay y Madrid se desvía a Canarias por una urgencia médica a bordo
La aeronave, procedente de Asunción, tuvo que modificar su ruta para que la pasajera recibiera atención médica inmediata en la isla
Bruno Betancor
Un vuelo procedente de Asunción (Paraguay) y con destino Madrid se ha desviado este martes al aeropuerto de Gran Canaria debido a una urgencia médica sufrida por una pasajera mientras la aeronave sobrevolaba el archipiélago.
La tripulación comunicó a los controladores aéreos que la afectada necesitaba recibir atención médica urgente, por lo que solicitó modificar su ruta y aterrizar en la isla.
Los controladores facilitaron a la aeronave un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 03L, mientras se coordinaba la presencia de los servicios sanitarios en tierra.
El avión consiguió aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria prácticamente 15 minutos después de comunicar la incidencia, según ha informado la cuenta oficial de X Controladores Aéreos.
Por el momento, no ha trascendido más información sobre el estado de salud de la pasajera ni sobre la continuación del vuelo hacia Madrid.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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