Un vuelo entre Paraguay y Madrid se desvía a Canarias por una urgencia médica a bordo

Un vuelo procedente de Asunción (Paraguay) y con destino Madrid se ha desviado este martes al aeropuerto de Gran Canaria debido a una urgencia médica sufrida por una pasajera mientras la aeronave sobrevolaba el archipiélago.

La tripulación comunicó a los controladores aéreos que la afectada necesitaba recibir atención médica urgente, por lo que solicitó modificar su ruta y aterrizar en la isla.

Los controladores facilitaron a la aeronave un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 03L, mientras se coordinaba la presencia de los servicios sanitarios en tierra.

El avión procedente de Paraguay aterriza en el aeropuerto de Gran Canaria / La Provincia

El avión consiguió aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria prácticamente 15 minutos después de comunicar la incidencia, según ha informado la cuenta oficial de X Controladores Aéreos.

Por el momento, no ha trascendido más información sobre el estado de salud de la pasajera ni sobre la continuación del vuelo hacia Madrid.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas