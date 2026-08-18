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Un vuelo entre Paraguay y Madrid se desvía a Canarias por una urgencia médica a bordo

La aeronave, procedente de Asunción, tuvo que modificar su ruta para que la pasajera recibiera atención médica inmediata en la isla

Trayectoria del vuelo entre Asunción y Madrid durante su desvío al aeropuerto de Gran Canaria por una urgencia médica a bordo

Trayectoria del vuelo entre Asunción y Madrid durante su desvío al aeropuerto de Gran Canaria por una urgencia médica a bordo / La Provincia

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Bruno Betancor

Un vuelo procedente de Asunción (Paraguay) y con destino Madrid se ha desviado este martes al aeropuerto de Gran Canaria debido a una urgencia médica sufrida por una pasajera mientras la aeronave sobrevolaba el archipiélago.

La tripulación comunicó a los controladores aéreos que la afectada necesitaba recibir atención médica urgente, por lo que solicitó modificar su ruta y aterrizar en la isla.

Los controladores facilitaron a la aeronave un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 03L, mientras se coordinaba la presencia de los servicios sanitarios en tierra.

El avión procedente de Paraguay aterriza en el aeropuerto de Gran Canaria

El avión procedente de Paraguay aterriza en el aeropuerto de Gran Canaria / La Provincia

El avión consiguió aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria prácticamente 15 minutos después de comunicar la incidencia, según ha informado la cuenta oficial de X Controladores Aéreos.

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Por el momento, no ha trascendido más información sobre el estado de salud de la pasajera ni sobre la continuación del vuelo hacia Madrid.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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