La surrealista escena que colapsó el acceso al túnel de Tres de Mayo en Santa Cruz de Tenerife

Ni una avería confirmada ni un conductor a la vista. Lo que se encontraron este lunes quienes intentaban acceder al túnel de Tres de Mayo desde la avenida La Salle, en Santa Cruz de Tenerife, fue una escena difícil de entender: un coche detenido, aparentemente estacionado y hasta con el parasol colocado.

El vehículo permanecía justo en uno de los accesos al túnel Ingeniero Amigo de Lara y terminó provocando problemas de circulación y retenciones durante el mediodía.

La imagen resultaba todavía más llamativa por un detalle: no había rastro de la persona que lo conducía y, por la forma en la que había quedado, parecía más aparcado que inmovilizado de manera accidental.

Con el parasol puesto en plena entrada del túnel

El coche se encontraba en el acceso desde la avenida La Salle hacia el conocido túnel de Tres de Mayo, uno de los puntos utilizados diariamente para canalizar el tráfico hacia distintas salidas de Santa Cruz y conexiones como la TF-5.

Según informó Diario de Avisos, el vehículo estaba aparentemente “abandonado” y llevaba incluso colocado un parasol.

Una estampa más propia de alguien que deja el coche estacionado durante varias horas que de uno de los principales accesos viarios de la capital tinerfeña.

El problema es que alrededor seguían circulando vehículos.

El tráfico comenzó a acumularse

La presencia del automóvil redujo la capacidad de paso y generó dificultades para los conductores que trataban de entrar al túnel desde La Salle.

Conforme avanzaba el mediodía, la incidencia comenzó a traducirse en retenciones en una zona especialmente sensible para la movilidad de Santa Cruz.

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Hasta el lugar tuvieron que desplazarse agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife para intervenir ante los problemas que estaba provocando el vehículo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas