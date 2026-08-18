La Policía Nacional detiene a dos personas por tráfico de sustancias estupefacientes en el sur de Tenerife
La droga estaba oculta en unas jardineras de la vía pública cercanas a donde se encontraban los detenidos
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas por el presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes en la zona de ocio de Las Verónicas, en Arona.
Los agentes interceptaron varios pases de sustancias estupefacientes a turistas. Al parecer los compradores le daban el dinero a la persona que realizaba la entrega y este, tras recibirlo, acudía a una jardinera cercana para recoger un envoltorio de plástico y dárselo, abandonando el lugar de inmediato.
Tras comprobar que se estaban realizando estos pases, los agentes lograron interceptar a las personas que realizaban la compra, incautando diversas sustancias. Asimismo, realizaron varias inspecciones en la zona de jardineras donde se localizaron 36 dosis de marihuana y 3 de cocaína.
Finalmente, se identificaron a dos personas que se encontraban en el lugar y que facilitaban la sustancia hallada a las personas que acudían al mismo. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial.
Colaboración ciudadana
La Policía Nacional en su compromiso con la lucha contra la delincuenciaorganizada continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policía.es.
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