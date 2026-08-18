La Policía Nacional detiene a dos personas por tráfico de sustancias estupefacientes en el sur de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas por el presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes en la zona de ocio de Las Verónicas, en Arona.

Los agentes interceptaron varios pases de sustancias estupefacientes a turistas. Al parecer los compradores le daban el dinero a la persona que realizaba la entrega y este, tras recibirlo, acudía a una jardinera cercana para recoger un envoltorio de plástico y dárselo, abandonando el lugar de inmediato.

Tras comprobar que se estaban realizando estos pases, los agentes lograron interceptar a las personas que realizaban la compra, incautando diversas sustancias. Asimismo, realizaron varias inspecciones en la zona de jardineras donde se localizaron 36 dosis de marihuana y 3 de cocaína.

Finalmente, se identificaron a dos personas que se encontraban en el lugar y que facilitaban la sustancia hallada a las personas que acudían al mismo. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial.

Colaboración ciudadana

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