La Policía Autonómica detiene a un hombre en La Laguna por quebrantar una orden de alejamiento de su expareja

Agentes del Grupo de Menores y Familia de la Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria han procedido a la detención en el barrio de La Cuesta, en La Laguna, de un varón de 32 años por quebrantamiento de una orden de alejamiento en vigor sobre su expareja, con quien tiene varios hijos en común.

La detención, que contó con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Cuerpo, se produjo en el marco de una actuación encomendada por la Autoridad Judicial al constar sospechas fundadas sobre el incumplimiento de dicha sentencia, así como por la existencia de posibles desatenciones sobre las necesidades de los menores convivientes.

Tras el seguimiento del caso se logró confirmar las sospechas sobre el quebrantamiento de la orden, procediéndose inmediatamente a su detención para dar así cumplimento a lo ordenado.

Protección de los menores

De lo actuado y de las circunstancias entorno al caso, se dio oportuna cuenta a la Sección de Menores de la Fiscalía provincial, articulándose, de manera urgente, los mecanismos de protección para dotar provisionalmente la atención a los menores.

Una vez detenido e instruidas primeras diligencias, se realizaron las gestiones pertinentes para garantizar la presentación de la persona detenida ante la Plaza en funciones de Guardia del Tribunal de Instancia de San Cristóbal de la Laguna.