Localizan el cuerpo sin vida de un submarinista en la costa de Santa Cruz de Tenerife

Los servicios de emergencia localizaron este martes el cuerpo sin vida de un submarinista en la costa de Santa Cruz de Tenerife, en el entorno del Palmetum.

La alerta por su desaparición se recibió alrededor de las 19.00 horas, momento en el que se puso en marcha un dispositivo de búsqueda en la zona, con la participación de un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.

El cuerpo fue encontrado sobre las 20.00 horas en el área en la que se desarrollaban las labores de localización.

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El hombre podría haber estado practicando pesca submarina en las proximidades del Parque Marítimo y el Palmetum. Las circunstancias del suceso quedan pendientes de la investigación correspondiente.