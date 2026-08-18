Herido un hombre de 62 años tras caer hacia un barranco en Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 62 años resultó herido este martes tras caer hacia un barranco en Santa Cruz de Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente se produjo alrededor de las 15:58 horas, en las inmediaciones del Puente General Serrador, en la capital tinerfeña. El 112 recibió una alerta que advertía de la caída de una persona hacia el barranco y activó los recursos necesarios para intervenir en la zona.

Los bomberos rescataron al afectado

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife se desplazaron hasta el lugar y llevaron a cabo las labores de rescate. Los bomberos lograron localizar al afectado y rescatarlo para acercarlo hasta el punto en el que se encontraba el personal sanitario.

Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia de soporte vital básico. Los sanitarios valoraron al hombre tras su rescate y comprobaron que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado.

Después de recibir asistencia en el lugar, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

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La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también intervino en el dispositivo de emergencia y se hizo cargo de las diligencias correspondientes.