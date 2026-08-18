Detenido en menos de una hora el presunto autor de un conato de incendio en El Tanque

La Guardia Civil ha detenido en menos de una hora al presunto autor de un conato de incendio registrado en la zona de San José de los Llanos, perteneciente al municipio tinerfeño de El Tanque.

La intervención fue posible gracias a la rápida actuación de los agentes, que lograron localizar al sospechoso poco después de que se produjera el conato.

El fuego ya ha sido extinguido por los equipos de extinción de incendios, aunque los efectivos continúan trabajando en la zona y realizando labores de refresco para evitar posibles rebrotes.

El detenido permanece a disposición de las autoridades y pasará a disposición judicial una vez finalice la instrucción de las diligencias correspondientes.

Noticias relacionadas

La actuación se produce durante la época de peligro alto de incendios forestales en Tenerife. La isla se encuentra bajo la prealerta estacional activada por el Gobierno de Canarias, prevista inicialmente hasta el 30 de septiembre, por lo que se recomienda extremar las precauciones.