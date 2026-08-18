Cuatro investigados, uno de ellos de Tenerife, por una estafa bancaria de 35.600 euros con el método del 'falso gestor'

Agentes de la Guardia Civil han instruido diligencias en las que se investiga a cuatro personas, una de ellas residente en Tenerife, con edades comprendidas entre los 19 y 21 años, como presuntas autoras de un delito de estafa bancaria cometido mediante el conocido método del 'falso gestor bancario'.

La investigación se inició cuando los agentes especializados tuvieron conocimiento de los hechos delictivos a través de la denuncia presentada por la víctima, según ha informado la Benemérita en una nota.

El método del 'falso gestor' cosiste en engañar a la víctima enviándole numeroso SMS fraudulentos a su terminal móvil, en esta ocasión, le indicaban que debía llamar urgentemente a la entidad bancaria, facilitándole en el SMS remitido el teléfono con el que debía contactar, todo ello a fin de darle mayor credibilidad.

De este modo, tras realizar la llamada telefónica y mantener una conversación con una persona, que se identifica como gestor de la entidad bancaria, le indican que existen diversas operaciones bloqueadas por motivos de seguridad.

Durante el transcurso de la llamada, la víctima recibe varios códigos de verificación vía SMS, tras seguir las instrucciones del supuesto gestor, estos códigos de validación, son utilizados para llevar a cabo y validar cinco transferencias bancarias.

Los hechos

Con la información recabada por la Guardia Civil, se logró recuperar más de 35.600 euros, correspondiendo con la mayor parte del importe económico estafado y logrando que se proceda al bloqueo de las cuentas bancarias beneficiarias de los fondos trasferidos, evitando que estos fueran transferidos posteriormente a otros países, dificultando así su trazabilidad y recuperación.

Las gestiones posteriores permitieron la plena identificación de los presuntos autores, uno de los cuales era residente en Santa Cruz de Tenerife, siendo el resto localizados en Sevilla, Tarragona y Gran Canaria, para lo que se solicitó colaboración de las Unidades de esas Comandancias, para la correspondiente investigación e identificación.