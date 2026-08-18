Dos afectados en el incendio originado en el garaje de un hotel en Costa Adeje
Los dos hombres fueron trasladados a Hospiten Sur por intoxicación por inhalación de humo y uno de ellos, además, por lesiones leves
Dos personas han resultado afectadas de distinta consideración en el incendio de un hotel situado en la Avenida de España, en Costa Adeje.
El suceso tuvo lugar pasadas las 20:00 horas del lunes, tras un incendio originado en un vehículo ubicado en el garaje del complejo hotelero La Pinta, que tuvo que ser evacuado.
Afectados
El personal sanitario a su llegada en el lugar del incidente valoró y asistió a cuatro personas, entre ellas a un hombre de 43 años que presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Hospiten Sur.
El otro afectado que también tuvo que ser trasladado al mismo centro sanitario es un hombre de 46 años que sufrió síntomas de intoxicación por inhalación de humo y lesiones de carácter leve.
Otras dos personas fueron valoradas y asistidas in situ por el personal sanitario desplazado, sin requerir traslado a un centro sanitario.
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