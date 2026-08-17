Tres detenidos en Candelaria por robar joyas a un hombre de avanzada edad mediante el método del tirón

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas, dos mujeres y un varón, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de pertenencia a grupo criminal, momentos después de asaltar a un hombre de avanzada edad para robarle unas joyas en Candelaria.

La víctima pidió por señas ayuda a los agentes que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana en las inmediaciones de un centro comercial de Candelaria y, al acercarse, dos mujeres que estaban junto al varón trataron de huir al percatarse de la presencia policial.

Se introdujeron en un vehículo conducido por un varón que parecía estarlas esperando para abandonar el lugar, detallan fuentes del instituto armado.

Robo con el método del tirón

De inmediato, los agentes dieron el alto al vehículo y lograron que detuviera la marcha, al tiempo que auxiliaron a la víctima, quien manifestó que las dos mujeres le acababan de sustraer mediante el método del tirón una esclava y una cadena de oro que llevaba puesta y que, como consecuencia del forcejeo, había caído al suelo y presentaba lesiones leves.

Los agentes realizaron un registro del vehículo donde iban las acusadas y localizaron las joyas sustraídas a la víctima, procediendo de inmediato a la detención de las dos mujeres, así como del varón.

Lo tres detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.