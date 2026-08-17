Tres detenidos en Candelaria por robar joyas a un hombre de avanzada edad mediante el método del tirón
El afectado sufrió heridas leves al caer al suelo tras el forcejeo
Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas, dos mujeres y un varón, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de pertenencia a grupo criminal, momentos después de asaltar a un hombre de avanzada edad para robarle unas joyas en Candelaria.
La víctima pidió por señas ayuda a los agentes que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana en las inmediaciones de un centro comercial de Candelaria y, al acercarse, dos mujeres que estaban junto al varón trataron de huir al percatarse de la presencia policial.
Se introdujeron en un vehículo conducido por un varón que parecía estarlas esperando para abandonar el lugar, detallan fuentes del instituto armado.
Robo con el método del tirón
De inmediato, los agentes dieron el alto al vehículo y lograron que detuviera la marcha, al tiempo que auxiliaron a la víctima, quien manifestó que las dos mujeres le acababan de sustraer mediante el método del tirón una esclava y una cadena de oro que llevaba puesta y que, como consecuencia del forcejeo, había caído al suelo y presentaba lesiones leves.
Los agentes realizaron un registro del vehículo donde iban las acusadas y localizaron las joyas sustraídas a la víctima, procediendo de inmediato a la detención de las dos mujeres, así como del varón.
Lo tres detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
- Multas de 500 euros y pérdida de 4 puntos por este detalle en el interior del vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Ya se conocen las causas del desplome de un drago monumental en Tenerife: exceso de agua, un mal enraizamiento y el sobrepeso
- Ataque de calor en Santa Cruz de Tenerife: una veintena de turistas convierte la Plaza de España en una piscina pública improvisada
- Susto en Tenerife: el drago de más de 10 metros de la Catedral de La Laguna se viene abajo sin causar heridos
- La normalidad vuelve tras el susto: La Laguna despeja la calle del casco histórico donde cayó el drago monumental de la Catedral
- Muere un motorista de 41 años tras colisionar con un coche en La Laguna
- Circula drogado en Tenerife, provoca un accidente y deja el coche abandonado
- Guachinches Modernos de Tenerife: «Nos gusta comer, pero nos gusta más contar las historias de cada sitio»