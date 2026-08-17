Un motorista herido grave en una colisión con un vehículo en El Sauzal
El afectado fue trasladado al HUC con diversos traumatismos
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Santa Cruz de Tenerife
Un motorista de 36 años ha resultado herido grave tras sufrir un accidente de circulación tras sufrir una colisión con un vehículo en la TF-152, en el municipio tinerfeño de El Sauzal.
El servicio de urgencias 1-1-2 informa de que el accidente tuvo lugar pasadas las 20:00 horas de este domingo y el herido presenta traumatismos de carácter grave.
El herido fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
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