Un motorista herido grave en una colisión con un vehículo en El Sauzal

Un motorista de 36 años ha resultado herido grave tras sufrir un accidente de circulación tras sufrir una colisión con un vehículo en la TF-152, en el municipio tinerfeño de El Sauzal.

El servicio de urgencias 1-1-2 informa de que el accidente tuvo lugar pasadas las 20:00 horas de este domingo y el herido presenta traumatismos de carácter grave.

El herido fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias (HUC).