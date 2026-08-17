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Un motorista herido grave en una colisión con un vehículo en El Sauzal

El afectado fue trasladado al HUC con diversos traumatismos

Personal del CECOES 112

Personal del CECOES 112 / E.D.

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista de 36 años ha resultado herido grave tras sufrir un accidente de circulación tras sufrir una colisión con un vehículo en la TF-152, en el municipio tinerfeño de El Sauzal.

El servicio de urgencias 1-1-2 informa de que el accidente tuvo lugar pasadas las 20:00 horas de este domingo y el herido presenta traumatismos de carácter grave.

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El herido fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias (HUC). 

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