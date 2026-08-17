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Heridos dos jóvenes al salirse de la vía en la autopista del sur de Tenerife

Los afectados sufrieron traumatismos de diversa consideración

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / Cecoes

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

Dos jóvenes han resultado heridos en un accidente de circulación tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la autopista del sur de Tenerife, a la altura del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El 1-1-2 informa de que el accidente ocurrió a las 22:08 horas de anoche y los heridos son un hombre de 20 y una mujer de 21 años, uno con traumatismos de carácter moderado y otro leve.

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Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

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