Desalojan un hotel en Costa Adeje tras incendiarse un vehículo
Los bomberos trabajan en la zona y varios trabajadores han resultado heridos leves
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Santa Cruz de Tenerife
Los servicios de emergencia trabajan este lunes por la tarde-noche en un incendio registrado en el hotel La Pinta, en la zona de Torviscas, en Costa Adeje.
El fuego se originó en un vehículo situado en el establecimiento, lo que ha obligado a desalojar el hotel como medida preventiva mientras se desarrolla el operativo.
En el dispositivo participan efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife del parque de Guía de Isora y bomberos voluntarios de Adeje, además de varias dotaciones de la Policía Local.
Varios trabajadores del hotel han sufrido heridas leves. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la Avenida de España.
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