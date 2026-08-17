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La Asociación Gremial del Taxi alerta de un atraco a punta de cuchillo a una compañera en Santa Cruz de Tenerife

La Asociación Gremial del Taxi de Santa Cruz de Tenerife ha difundido un aviso entre sus profesionales y pide comunicar cualquier información a las fuerzas de seguridad

Taxis en Santa Cruz de Tenerife.

Taxis en Santa Cruz de Tenerife. / E.D.

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Santa Cruz de Tenerife

La Asociación Gremial del Taxi de Santa Cruz de Tenerife ha difundido un aviso entre sus profesionales tras el supuesto atraco sufrido por una compañera este viernes a plena tarde en la capital tinerfeña. Según la información trasladada por la organización, los hechos se habrían producido alrededor de las 15:30 horas y el autor habría utilizado un cuchillo durante el asalto.

La asociación ha compartido el aviso entre el colectivo de taxistas con el objetivo de extremar las precauciones y pide que cualquier información que pueda ayudar a identificar al presunto autor sea comunicada a la Policía.

Según la descripción difundida por la organización, se trataría de un hombre de entre 40 y 43 años, de complexión delgada, moreno y con barba de varios días, que tendría algunos cabellos canosos y tatuajes en las manos y las piernas. También se hace referencia a varias marcas o golpes en el rostro.

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En caso de disponer de información relacionada con el suceso, la recomendación es comunicarla directamente a las fuerzas de seguridad y no intervenir personalmente.

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