Muere un motorista de 41 años tras colisionar con un coche en La Laguna

Un motorista de 41 años falleció este sábado por la noche después de sufrir un accidente de tráfico en el municipio de La Laguna, en Tenerife. El siniestro tuvo lugar en la carretera de Tejina, a la altura de Valle Guerra, y estuvo protagonizado por una motocicleta y un turismo.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 23:18 horas de ayer. La persona que dio el aviso informó de una colisión entre ambos vehículos.

Tras recibir la comunicación, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios y trasladó la información a los servicios encargados de intervenir en el accidente.

Los sanitarios confirmaron el fallecimiento del motorista

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada para atender a los posibles afectados.

A su llegada, los profesionales sanitarios valoraron al motorista, que había resultado herido como consecuencia del impacto. Sin embargo, el hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que los efectivos del SUC únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Policía Local y Policía Nacional investigan el accidente

El gestor de recursos del 112 activó a la Policía Local y a la Policía Nacional y los agentes se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.