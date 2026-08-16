Ingresa en prisión tras matar a Said en Fuerteventura porque se negó a prestarle 25 euros

El magistrado instructor ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Maykel D. G., el hombre de 28 años detenido por matar de una puñalada en el cuello a Said O. tras un enfrentamiento ocurrido en la noche de este miércoles en una calle de Gran Tarajal, en el municipio majorero de Tuineje.

El presunto autor del crimen, que fue apresado en la mañana del jueves, apenas unas horas después del ataque, guardó silencio este sábado durante el pase a disposición judicial. El titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, Javier Fraga, ha abierto una investigación por un posible delito de homicidio.

El atacante, según se desprende de las diligencias practicadas hasta la fecha, habría acuchillado a la víctima, un joven de 23 años y nacionalidad magrebí, después de encontrársela en la calle Matías López y que se negara a prestarle 25 euros. El perjudicado falleció horas más tarde como consecuencia de las lesiones sufridas.

Acostumbraba a pedir dinero

Maykel nació en Gran Canaria, aunque se mudó años atrás a Fuerteventura y acostumbraba a pedir dinero a los viandantes que paseaban por la vía pública. Antes de los hechos, coincidía de forma habitual con Said porque ambos residían en la misma localidad y se conocían de vista.

El fallecido, por su parte, llegó en patera a la Isla con la intención de conseguir un futuro mejor tanto para él como para sus familiares, que permanecían en la ciudad marroquí de Guelmim. A su llegada, contó con el apoyo de Delia Suárez, que no dudó en convertirse en su madre de acogida.

La víctima, natural de Marruecos, tenía un billete de avión para volver a ver a su madre después de cuatro años

El joven consiguió trabajo en una finca agrícola de la zona. Todos los sábados, se acercaba al Mercado de la Biosfera para vender la fruta que producía. Fue así como, después de muchos esfuerzos, logró regularizar su situación en España y conseguir los papeles para quedarse de forma definitiva en las Islas. Cada mes enviaba una pequeña ayuda económica a sus seres queridos.

Momento en el que el agredido es atendido de sus graves heridas. / emercanarias_112

El día en que fue apuñalado acababa de empezar su periodo de vacaciones. Su madre, que llevaba cuatro años sin ver a su único hijo, esperaba reencontrarse con él en apenas unos días. Ya había adquirido los billetes de avión para regresar de visita a su ciudad natal, pero no pudo realizar el viaje.

La comunidad marroquí y los vecinos de Gran Tarajal, así como los de otras localidades de los alrededores, se han volcado estos días con las personas que conocían al fallecido. Este jueves realizaron un sentido homenaje en el mismo lugar donde tuvo lugar el suceso.

Homenajes a la víctima

Al encuentro acudieron la propia Delia Suárez y dos hermanos del padre de la víctima, Hassan y Mohamed. La calle fue engalanada con varios ramos de flores y escritos en recuerdo de la víctima.

La Guardia Civil logró encontrar a Maykelen la misma localidad después de que huyera de la escena del crimen. El investigado dirigió a los agentes hasta la playa y les indicó que había escondido el cuchillo con el que habría cometido el apuñalamiento en una estrecha abertura situada en la parte baja de los baños públicos.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas