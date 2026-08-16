Dos heridos tras una colisión frontal y el incendio de uno de los vehículos en Arico, en Tenerife

Dos hombres resultaron heridos en la madrugada de este domingo tras una colisión frontal entre dos turismos en la autopista TF-1, en el municipio de Arico, Tenerife. El accidente se produjo en el tramo comprendido entre Chimiche y Tajao, en sentido Santa Cruz de Tenerife, durante la madrugada.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 03:06 horas del 16 de agosto de 2026. La llamada advertía de un choque frontal entre dos vehículos, uno de los cuales había quedado volcado como consecuencia del impacto.

Tras recibir la información, el 112 activó un dispositivo de emergencia en el que participaron Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y el Servicio de Carreteras.

Los bomberos tuvieron que excarcelar a uno de los heridos

La violencia del impacto hizo que uno de los turismos terminara volcado. Ante esta situación, los servicios de emergencia movilizaron a los efectivos de Bomberos de Tenerife para realizar las labores de rescate.

Los bomberos tuvieron que excarcelar a uno de los ocupantes, que había quedado atrapado en el vehículo que volcó. Durante su intervención también tuvieron que actuar ante otro riesgo derivado del accidente ya que uno de los vehículos comenzó a arder.

Los efectivos desplazados hasta la TF-1 consiguieron extinguir el incendio antes de finalizar las labores de emergencia en la zona.

Uno de los heridos sufrió politraumatismos graves

El dispositivo sanitario estuvo formado por una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC. Los profesionales sanitarios atendieron a los dos hombres afectados por la colisión.

Uno de ellos presentaba inicialmente politraumatismos de carácter grave, salvo complicaciones. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

El segundo herido presentaba un traumatismo craneal. En este caso, fue trasladado también al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en una ambulancia privada que se encontraba en la zona. El personal de este recurso fue quien alertó a la sala de emergencias sobre el accidente.

La nota de emergencia no aporta información adicional sobre la evolución de los dos heridos después de su traslado hospitalario.

La Guardia Civil instruye el atestado

La emergencia también requirió la intervención de la Guardia Civil, cuyos agentes se desplazaron hasta el punto del accidente para hacerse cargo de las actuaciones relacionadas con la seguridad y la investigación del siniestro.

Los agentes fueron los encargados de instruir el correspondiente atestado, mientras los servicios de emergencia y de carreteras intervenían en la zona afectada por la colisión.