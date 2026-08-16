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Fallece un conductor de 81 años tras caer su vehículo por un barranco en Canarias y causar un conato de incendio

Dos helicópteros del Gobierno de Canarias y bomberos lograron apagar las llamas de inmediato y controlar el siniestro para que no alcanzara mayor superficie

Conato de incendio en Fagajesto, en el municipio de Gáldar

Conato de incendio en Fagajesto, en el municipio de Gáldar / La Provincia

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Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

Un conductor de 81 años ha fallecido en la mañana de este domingo tras precipitarse su vehículo por un barranco de Fagajesto, en el municipio grancanario de Gáldar. El coche prendió en llamas tras el siniestro y provocó un conato de incendio en la zona, que fue controlado de inmediato tras la acción de un amplio dispositivo que se encargó de arrojar varios litros de agua desde dos helicópteros y desde tierra.

El siniestro no logró alcanzar mayor superficie del área colindante, según informan fuentes del Ayuntamiento de Gáldar, aunque causó una gran columna de humo blanco visible desde distintos puntos del norte de Gran Canaria.

La sala del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del accidente a las 9.30 horas y movilizó de inmediato los recursos necesarios para extinguir el conato y atender al conductor del vehículo, que se había precipitado desde una altura de unos 30 metros.

Confirmación del fallecimiento

Al lugar del suceso se desplazaron dos helicópteros, uno del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y otro medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

También se activó al Centro de Cooperación Operativa Insular de Gran Canaria (CECOPIN) debido a que el fuego afectó a un cañaveral cercano que empezó a arder tras la caída del vehículo. Las llamas alcanzaron una superficie de 600 metros cuadrados de la plantación.

Mientras tanto, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Gáldar se encargaron de asegurar la zona y de instruir las diligencias correspondientes. En estos momentos, permanece en la zona una Unidad Presa del Cabildo de Gran Canaria para refrescar la superficie afectada.

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Pese a los numerosos esfuerzos realizados para rescatar al único ocupante del coche accidentado, no se pudo hacer más que confirmar su fallecimiento debido a que presentaba lesiones incompatibles con la vida. Ahora, los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas deberán realizar el levantamiento del cuerpo para esclarecer lo ocurrido.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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