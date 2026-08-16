Circula drogado en Tenerife, provoca un accidente y deja el coche abandonado

Un hombre acabó investigado en Tenerife después de circular drogado, provocar un accidente de tráfico y dejar el coche abandonado.

Los hechos ocurrieron en torno a las seis de la tarde de este pasado sábado en el municipio norteño de Tacoronte.

El ahora denunciado, de 40 años de edad, conducía un coche por la carretera entre Tejina y Tacoronte con una velocidad excesiva.

La Estación

Cerca de la zona de La Estación, en el centro del casco del mencionado municipio, el ciudadano sufrió una salida de vía con su Ford Fiesta.

Como consecuencia del impacto, el turismo sufrió importantes daños en la parte delantera, pues chocó contra una valla metálica de protección de una acera.

Después del siniestro vial, el conductor se marchó del lugar de los hechos.

Minutos después

Hasta el lugar del accidente acudieron agentes de la Policía Local de Tacoronte, que tomaron los primeros datos para realizar las diligencias.

Colisión en Tacoronte / El Día

Los agentes municipales realizaron una batida y pocos minutos después consiguieron localizar al hombre, gracias a la colaboración ciudadana.

El conductor reconoció los hechos. Los funcionarios del cuerpo de seguridad le realizaron un test de drogas y arrojó positivo en cocaína.

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Los agentes municipales activaron a una grúa para retirar el coche del lugar del suceso.