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Los vecinos evacuados por un incendio en Valle Tabares vuelven a sus casas

Continúan las labores de refresco en la zona

Incendio en Valle Tabares.

Incendio en Valle Tabares. / @policialalaguna

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

Los vecinos que fueron evacuados por precaución a causa de un conato de incendio, ya controlado, junto a una gasolinera en Valle Tabares han podido regresar a sus viviendas, según ha informado la Policía Local de La Laguna.

Los trabajos continúan con labores de refresco de la zona, en las que participan una dotación de Bomberos de Tenerife y otra de Brifor.

Las labores de extinción han contado con el apoyo de dos helicópteros.

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El fuego se extendió a una ladera con vegetación de matorrales a causa del viento. 

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