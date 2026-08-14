La Policía Autonómica detiene a un joven en Tenerife por agredir a su madre
Se le acusa de un presunto delito de violencia en el ámbito doméstico
La Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido en Tenerife a un joven de 18 años como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito doméstico.
La actuación se inició después de que los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC) fueran comisionados por el CECOES 112 ante una alerta por una discusión familiar en un domicilio de Granadilla de Abona, en la que se informaba de que el joven se encontraba alterado y habría agredido físicamente a su madre.
A su llegada al domicilio, los efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria observaron al presunto autor en un estado de fuerte agitación.
Agresión a su madre
Asimismo, los agentes tuvieron conocimiento de que su progenitora habría sido víctima de una agresión física y que manifestaba temor ante la posibilidad de continuar en el domicilio junto al joven.
Ante el elevado riesgo de que pudieran repetirse los hechos, los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito doméstico.
Posteriormente, el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial.
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