Diez detenidos y 400 kilos de hachís incautados en una operación antidroga en Gran Canaria
La operación 'Babayaga', que se inició en julio, ha desarticulado una organización que utilizaba el litoral de San Bartolomé de Tirajana como punto de entrada de drogas
Una operación antidroga, desarrollada durante la noche del pasado 11 de agosto en el sur de Gran Canaria, se ha saldado con la detención de diez personas y la incautación de unos 400 kilogramos de hachís, ha informado la Guardia Civil este viernes en un comunicado.
En el marco de la operación 'Babayaga', agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera consiguieron interceptar en el entorno del muelle pesquero del Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana, una lancha semirrígida que pretendía introducir en la isla grandes cantidades de hachís.
La investigación que dio pie a esta operación se inició a principios del mes de julio, después de que los distintos cuerpos policiales y organismos intervinientes detectaran información coincidente sobre el uso de esta zona del litoral como punto de entrada de sustancias estupefacientes destinadas posteriormente a su distribución en el archipiélago o a su traslado a la península.
Actuación conjunta
Ante la entidad de los indicios obtenidos, se decidió optar por una actuación conjunta y coordinada con el objetivo de identificar y desarticular a las organizaciones implicadas y evitar la introducción de nuevos cargamentos de droga.
Así, se conoció que una de las organizaciones que presuntamente utilizaba el litoral de Castillo del Romeral para introducir sustancias estupefacientes estaría preparando un nuevo desembarco durante la semana del 10 de agosto.
Dispositivo policial
Por ello, se estableció un dispositivo policial que permitió detectar, la noche del 11 de agosto, una actividad inusual en las inmediaciones del muelle pesquero, donde había varios vehículos y personas relacionadas presuntamente con la recepción del cargamento.
El cargamento llegó alrededor de las 23:50 horas, a bordo de una embarcación semirrígida y empezó a ser descargado, por lo que se produjo la intervención policial, en la que fueron detenidos varios de los integrantes de la organización presuntamente implicados en la descarga.
Durante la intervención se produjeron varias detonaciones por parte de alguno de los miembros de la organización y los agentes respondieron efectuando varios disparos intimidatorios, haciendo constar reiteradamente su condición de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, según precisa el comunicado policial.
Varias personas intentaron huir, aunque fueron detenidas diez y se incautaron 400 kilos de hachís.
Esta operación se ha llevado a cabo por los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de Canarias.
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