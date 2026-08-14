Detenidos en Tenerife dos fugitivos reclamados en Hungría por delitos de tráfico de droga a gran escala
Los presuntos responsables de la mayor plantación de marihuana incautada en el país húngaro habían cambiado su aspecto físico y usaban una identidad falsa
Agentes de la Policía Nacional han detenido en el sur de Tenerife a dos fugitivos reclamados por las autoridades húngaras por su presunta participación en diversos delitos de tráfico de drogas a gran escala.
Los detenidos, junto con sus cómplices, habrían comprado una vivienda en Hungría con el objetivo de cultivar cannabis. En abril de 2025 se practicó entrada y registro en dicho domicilio, interviniéndose 6.289 plantas de cannabis y 58 kg de cannabis seco, lo cual se convirtió en la mayor plantación de marihuana incautada por Hungría en su historia, enfrentándose los prófugos a 20 años de prisión.
Tras diversas gestiones de investigación y seguimiento se pudo identificar a los dos fugitivos en la isla de Tenerife, pese a que ambos habían modificado radicalmente su aspecto físico y hacían uso de una identidad falsa para dificultar su localización y evitar ser detectados.
Dispositivo policial
Los agentes establecieron un dispositivo para su detención, contando con la participación del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) debido a su peligrosidad y a conocimientos en artes marciales, además de su posible relación con personas vinculadas al ámbito delincuencial de la zona.
Los agentes localizaron a los reclamados cuando se dirigían hacia su vehículo y, pese a que ambos ofrecieron una fuerte resistencia, fueron finalmente detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial.
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