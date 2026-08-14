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Desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en Tenerife: cuatro personas ingresan en prisión provisional

Siete personas fueron detenidas en esta operación, en la que se intervinieron casi 300.000 euros en efectivo y se hallaron armas de fuego y sustancias estupefacientes

Una de las personas detenidas en esta operación.

Una de las personas detenidas en esta operación. / E. D.

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con la colaboración de agentes del Cuerpo General de Policía Canaria, ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en el municipio de La Orotava, en Tenerife. El dispositivo culminó con la detención de siete personas -de las que cuatro ingresaron en prisión provisional-, la práctica simultánea de cinco entradas y registros domiciliarios y la intervención de casi 300.000 euros en efectivo.

Durante los registros, fueron localizados cocaína y heroína, gran parte de los cuales se hallaban ya acondicionados para su inmediata venta. Asimismo, se incautaron los utensilios precisos para el procesado y la posterior distribución de las sustancias, entre los que se incluyen grameras y envases diseñados para la dosificación. Los agentes encargados de los registros hallaron además un alijo de armas de fuego, tales como escopetas y un revólver, junto a un dispositivo eléctrico tipo táser.

La investigación, llevada a cabo por Vigilancia Aduanera y dirigida por la Sección de Instrucción del Plaza 4 del Tribunal de Instancia de la Orotava y la Fiscalía Antidroga de Santa Cruz de Tenerife, con el apoyo del Cuerpo General de la Policía Canaria, se inició hace varios meses.

Droga incautada en Tenerife.

Droga incautada en Tenerife. / E. D.

Registros y detenciones

Dicho procedimiento permitió reunir los indicios necesarios sobre la comisión de los hechos delictivos investigados, culminando con la ejecución simultánea de los registros domiciliarios y la detención de los principales implicados. La importante cantidad de dinero en efectivo intervenida, junto con las sustancias estupefacientes y las armas localizadas, ponen de manifiesto la relevancia de la actividad delictiva investigada.

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Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso inmediato en prisión provisional de cuatro de ellos. La investigación continúa abierta.

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