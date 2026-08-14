Controlado un conato de incendio por rastrojos junto a una gasolinera en Valle de Tabares, La Laguna

Un conato de incendio de rastrojos registrado este jueves junto a una gasolinera de Valle de Tabares, en La Laguna, ha obligado a desalojar de forma preventiva varias viviendas de la zona. El fuego, que se extendió hacia una ladera superior debido a la acción del viento, ya se encuentra controlado y los equipos de emergencia trabajan ahora en las labores de refresco.

Agentes de la Policía Local de La Laguna intervinieron inicialmente en la zona y, ante la evolución de las llamas, se activaron recursos de Bomberos de Tenerife y dos unidades aéreas del Cabildo de Tenerife.

Agentes de la Policía Local de La Laguna intervinieron inicialmente en la zona / Policía Local de La Laguna

Como medida preventiva, varias viviendas próximas al lugar del incendio fueron desalojadas mientras los equipos de emergencia trabajaban para evitar que el fuego continuara avanzando por la ladera.

La evolución del incendio permitió finalmente dar el conato por controlado, aunque los efectivos permanecen en la zona realizando labores de refresco para evitar posibles reproducciones.

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La intervención se produce en un contexto de riesgo de incendios forestales, por lo que los servicios de emergencia mantienen especial vigilancia sobre cualquier fuego que pueda afectar a zonas de vegetación.