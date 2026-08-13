Provoca un altercado en un camping de Tenerife y ataca a policías locales
El ahora acusado causa molestias durante horas a varias personas alojadas en un establecimiento situado en el Sur de la Isla
Policías locales detienen en Tenerife a un hombre como presunto autor de una alteración del orden público en un camping, en el que presuntamente discutió, se enfrentó y amenazó a otros clientes del establecimiento, además de desobedecer y atentar contra los mencionados agentes.
Los hechos ocurrieron en el transcurso de la tarde del pasado sábado en un establecimiento situado cerca de la carretera insular entre Pal Mar y Guargacho, en el municipio de Arona.
El ahora acusado llegó en horario nocturno como acompañante de la moradora de una de las cabañas. Y durante varias horas del sábado, el mencionado ciudadano causó importantes molestias a otros clientes, a la vez que tuvo enfrentamientos verbales con los mismos.
La propiedad
El comportamiento de la citada persona generó un considerable malestar entre numerosos moradores y la situación llegó a tal nivel que obligó a intervenir al encargado del mencionado recinto.
Sin embargo, a pesar de que el representante de la propiedad intentó resolver la situación de forma pacífica y mediante el diálogo, el protagonista del conflicto tampoco hizo caso.
Ante dicha circunstancia, el encargado del camping le conminó a que abandonara las instalaciones, pues la empresa tiene derecho de admisión. Sin embargo, el hombre no quiso marcharse.
Por esa razón, la situación se volvió mucho más compleja en horario de tarde y numerosas personas rodearon al mismo en el exterior de una cabaña.
Aviso a la Policía Local
A las 19:40 horas, algunos testigos decidieron avisar a agentes de la Policía Local para que intentaran resolver la situación, que cada vez alcanzaba mayores niveles de violencia.
Hasta el citado establecimiento acudieron dos patrullas del cuerpo de seguridad. Los agentes comprobaron que en el exterior de la referida cabaña había muchos gritos.
Los funcionarios le pidieron al mencionado hombre que se identificara en diferentes ocasiones. Pero el protagonista del suceso se negó siempre a facilitar su documentación.
Insultos
Al final, fue la mujer que se hallaba con él quien proporcionó a los policías locales la información que requerían y trató de calmarlo.
Sin embargo, el ciudadano siguió con su comportamiento provocador y llegó a insultar a los agentes municipales, a quienes llamó, por ejemplo, «gafitas», «calvo de mierda» o «chulo», entre otras cosas.
A uno de los agentes municipales le provocó una lesión en un dedo, mientras que a los tres restantes intentó propinarles patadas y puñetazos.
Delitos
Al final, el individuo acabó arrestado como presunto autor de los delitos de desobediencia grave a la autoridad, así como de atentado a la autoridad.
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