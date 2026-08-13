Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia machista en CanariasTiempo en CanariasSanta Cruz tiene que pagar 6,5 millones de eurosTerremoto en Colombia, última horaMuseos de TenerifePlaya Jardín, cerrada de nuevoCanarias- MarruecosEclipse solar en Canarias
instagramlinkedin

Muere un joven de 23 años tras una reyerta en Fuerteventura y buscan al autor de la agresión

El joven, de 23 años, falleció en la madrugada del jueves tras la agresión sufrida en la calle Matías López del municipio de Tuineje

Momento en el que el agredido es atendido de sus graves heridas.

Momento en el que el agredido es atendido de sus graves heridas. / emercanarias_112

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eva de León

Johanna Betancor Galindo

Tuineje

El joven de 23 años que sufrió una agresión con arma blanca este miércoles en Gran Tarajal, Fuerteventura, ha fallecido durante la madrugada de este jueves como consecuencia de las heridas sufridas. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y busca al autor de los hechos, según ha confirmado el cuerpo a Europa Press.

La agresión se produjo durante la tarde-noche del miércoles en la calle Matías López, en el municipio de Tuineje. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta en la que se solicitaba asistencia sanitaria para un hombre que presentaba una herida por arma blanca.

Hasta el lugar fueron movilizadas una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de un médico y un enfermero del centro de salud de la zona. También acudieron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Los sanitarios lograron reanimarlo

La situación del joven era extremadamente grave. A su llegada, los profesionales sanitarios comprobaron que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron inmediatamente las maniobras de reanimación básicas y avanzadas.

Los equipos de emergencia consiguieron revertir la parada y estabilizar al afectado, que fue evacuado en estado crítico hasta el Hospital General de Fuerteventura.

Pese a los esfuerzos realizados y a la asistencia hospitalaria, el joven terminó falleciendo durante la madrugada de este jueves, según la información confirmada por la Guardia Civil.

La Guardia Civil busca al autor

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la reyerta y localizar al autor de la agresión mortal. Fuentes del cuerpo han confirmado a este periódico que, por el momento, se desconocen las causas que desencadenaron el enfrentamiento.

Noticias relacionadas y más

Los agentes se hicieron cargo de las correspondientes diligencias después de desplazarse hasta el lugar de los hechos junto a efectivos de la Policía Local.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿A qué hora ver el eclipse hoy en Tenerife? Horarios clave y punto máximo del fenómeno
  2. Muere un joven en el norte de Tenerife después de precipitarse desde una gran altura
  3. Chimy Ávila, opción para reforzar el frente de ataque
  4. Aún estás a tiempo: dónde comprar gafas para el eclipse del 12 de agosto en Canarias
  5. David Raya, Odegaard o Zubimendi, en manos del tinerfeño Yeray Abreu Martínez: el preparador físico ficha por el Arsenal FC
  6. Eclipse solar 2027: Tenerife volverá a disfrutar de un gran eclipse aunque no será total
  7. Un tren de luces cruza el cielo de Tenerife durante la noche: la espectacular estela en el cielo de Canarias
  8. Dónde ver el eclipse en Tenerife: La Matanza ofrece una observación gratuita con telescopios

Sanidad pide precaución a los miles de peregrinos que caminan hacia Candelaria este 14 y 15 de agosto: guía de recomendaciones y refuerzos sanitarios

Sanidad pide precaución a los miles de peregrinos que caminan hacia Candelaria este 14 y 15 de agosto: guía de recomendaciones y refuerzos sanitarios

Endesa activa un plan de contingencia para evitar riesgos energéticos en la fiesta de Candelaria

Endesa activa un plan de contingencia para evitar riesgos energéticos en la fiesta de Candelaria

El Tribunal Supremo lo confirma: los autónomos y pensionistas podrán reclamar hasta 1.800 euros por este complemento de la Seguridad Social

El Tribunal Supremo lo confirma: los autónomos y pensionistas podrán reclamar hasta 1.800 euros por este complemento de la Seguridad Social

La orca Toñi aparece en el Estrecho con heridas compatibles con un disparo de escopeta

La orca Toñi aparece en el Estrecho con heridas compatibles con un disparo de escopeta

Primera actuación de las excomponentes de Nueva Línea en Tenerife: fecha, hora, ubicación y cartel del evento

Primera actuación de las excomponentes de Nueva Línea en Tenerife: fecha, hora, ubicación y cartel del evento

El calor extremo también afecta al corazón y los riñones: los nefrólogos alertan de estas señales

El calor extremo también afecta al corazón y los riñones: los nefrólogos alertan de estas señales

El parkour llevará velocidad, creatividad y espectáculo a Graviteo A Coruña Xacobeo

El parkour llevará velocidad, creatividad y espectáculo a Graviteo A Coruña Xacobeo

El Servicio Canario de Salud implanta en Tenerife un proyecto pionero de bioseguridad para gestionar residuos de alto riesgo

El Servicio Canario de Salud implanta en Tenerife un proyecto pionero de bioseguridad para gestionar residuos de alto riesgo
Tracking Pixel Contents