Muere un joven de 23 años tras una reyerta en Fuerteventura y buscan al autor de la agresión

El joven de 23 años que sufrió una agresión con arma blanca este miércoles en Gran Tarajal, Fuerteventura, ha fallecido durante la madrugada de este jueves como consecuencia de las heridas sufridas. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y busca al autor de los hechos, según ha confirmado el cuerpo a Europa Press.

La agresión se produjo durante la tarde-noche del miércoles en la calle Matías López, en el municipio de Tuineje. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta en la que se solicitaba asistencia sanitaria para un hombre que presentaba una herida por arma blanca.

Hasta el lugar fueron movilizadas una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de un médico y un enfermero del centro de salud de la zona. También acudieron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Los sanitarios lograron reanimarlo

La situación del joven era extremadamente grave. A su llegada, los profesionales sanitarios comprobaron que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron inmediatamente las maniobras de reanimación básicas y avanzadas.

Los equipos de emergencia consiguieron revertir la parada y estabilizar al afectado, que fue evacuado en estado crítico hasta el Hospital General de Fuerteventura.

Pese a los esfuerzos realizados y a la asistencia hospitalaria, el joven terminó falleciendo durante la madrugada de este jueves, según la información confirmada por la Guardia Civil.

La Guardia Civil busca al autor

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la reyerta y localizar al autor de la agresión mortal. Fuentes del cuerpo han confirmado a este periódico que, por el momento, se desconocen las causas que desencadenaron el enfrentamiento.

Los agentes se hicieron cargo de las correspondientes diligencias después de desplazarse hasta el lugar de los hechos junto a efectivos de la Policía Local.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas