Dos jóvenes resultan heridos en un accidente con una moto en la TF-1
El siniestro se produjo este jueves en sentido sur, a la altura del municipio de Güímar; los dos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados a hospitales de la isla
Dos personas han resultado heridas de carácter moderado este jueves tras producirse una colisión entre un turismo y una motocicleta en la autopista TF-1, en sentido sur, a su paso por el municipio de Güímar, en Tenerife.
El accidente tuvo lugar alrededor de las 14:34 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias recibió una alerta que informaba de la colisión.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras.
Dos heridos, ocupantes de la moto
Los dos heridos viajaban en la motocicleta. Se trata de un hombre de 25 años, que presentaba traumatismos de carácter moderado en los miembros inferiores, y una mujer de 20 años, que también sufrió traumatismos de carácter moderado en las extremidades inferiores. El SUC movilizó dos ambulancias, una sanitarizada y otra de soporte vital básico, para atender a los afectados.
El joven fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias, mientras que la mujer fue evacuada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Ambos presentaban lesiones de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia, salvo complicaciones.
La Guardia Civil se encargó de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras que el personal del Servicio de Carreteras colaboró en la limpieza de la vía.
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